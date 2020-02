AaB-træner: Kaufmann-erstatning er allerede i AaB

AaB-træner Jacob Friis har rykket Kasper Kusk ind som central angriber efter salget af Mikkel Kaufmann til FC København, og to scoringer mod Silkeborg i forårets første kamp viste, at erstatningen måske allerede findes i klubben.

Mikkel Kaufmann-handlen skulle først have trådt i kraft efter denne sæson, men københavnerne ønskede allerede i januar at hente den unge angriber, der i efteråret scorede syv mål for AaB.

- Vi har en trup, som jeg ser stærk nok til at kunne klare sig uden Mikkel Kaufmann, og det var en god start i dag, siger AaB-træneren efter klubbens 2-0-sejr i forårspremieren mod Silkeborg.

Kasper Kusk nyder godt af sin nye rolle som nier i AaB.

- Det er lidt noget andet at spille centralt, men jeg synes, at det har været godt. Det er gået godt i træningskampene, så det har givet lidt sig selv, at jeg skal spille deroppe (som angriber, red.).

AaB-træner Jacob Friis har store roser til overs for den nykårede angriber efter en god start på 2020.

- Han har arbejdet røven ud af bukserne. I den sidste træningskamp var han den, der løb flest højintensive meter.

- Han er disciplineret uden bold, og så ved vi, at han er farlig oppe foran, så han har gjort sådan, at man ikke har kunnet komme uden om ham, siger AaB-træneren.

Ud over Kusk råder AaB også over blandt andre unge Oliver Klitten, der blev skiftet ind i opgøret mod Silkeborg.

- Vi satte Oliver Klitten derind (på angrebspositionen, red.) i dag, og Lucas Andersen, Frederik Børsting og Søren Tengstedt kan spille deroppe, så vi har faktisk nok spillere.

- Det er nogle unge spillere, men det er også vejen frem i AaB. Vi stoler på, at de unge kan tage det næste skridt, siger AaB-træneren.

Kasper Kusk har nu scoret fire mål i indeværende Superligasæson.