AaB stjæler syvendepladsen fra Sønderjyske med storsejr

Sønderjyske kunne ellers have bevaret syvendepladsen med bare ét point, men AaB spillede bedst, skabte flest chancer og tog en helt fortjent sejr i Haderslev mod et tamt hjemmehold.

Derfor overtager AaB syvendepladsen og skubber Sønderjyske ned som nummer otte.

Fra kampens start lagde AaB et fint pres på Sønderjyske, men fik en kold spand vand i hovedet, da anfører Lucas Andersen allerede efter et kvarter måtte forlade banen med en skade.

Ikke desto mindre lykkedes AaB med at komme foran efter 20 minutter.

Sønderjyske-defensiven blev fanget i ubalance, og inde foran mål fik den hollandske angriber Tom van Weert lobbet bolden i nettet.

Hjemmeholdet forsøgte imidlertid ikke at presse spillet længere frem på banen for at komme på omgangshøjde.

I stedet scorede AaB's midtbanespiller Iver Fossum efter 33 minutter på et straffespark, som en skidt spillende Sønderjyske-anfører Pierre Kanstrup havde begået.

Straks efter pausen forsøgte Sønderjyske at svare tilbage ved at skubbe sig længere frem, men AaB var i fuld kontrol og afgjorde kampen efter 60 minutter. Indskiftede Rufo scorede til 3-0 med et fladt spark i fjerneste hjørne.

Herefter satsede Sønderjyske endnu mere offensivt med et par udskiftninger, men det hjalp intet, for AaB-forsvarer Jakob Ahlmann scorede til 4-0 med 20 minutter tilbage.

Det var det absolutte dødsstød for hjemmeholdet, og da AaB samtidig lettede foden fra gaspedalen, blev bolden mest af alt trillet rundt på midten af banen i kampens slutning.

AaB skal nu møde AGF i Aarhus på fredag til sæsonens sidste kamp.