AaB-sportschef ønsker flere unge i startelleveren

- Vi har en plan om, at vi skal have gennemsnitsalderen på holdet ned. Det er derfor, at vi hovedsageligt henter unge spillere til klubben.

- Vi ønsker at have spillere i aldersgruppen 18-23 år, som indgår i startopstillingen. Det er dem, som de udenlandske klubber kigger på, og det er dermed dem, som vi har bedst mulighed for at sælge, siger Inge André Olsen.

Sportschefen peger på 20-årige Lukas Klitten og 18-årige Tim Prica som spillere, der kan se frem til mere spilletid i AaB.

- Det kan godt være, at vi har været for bange for at bruge vores unge spillere, men jeg tror, at alderen vil falde, når vi kommer længere ind i sæsonen, siger Inge André Olsen.

AaB-træner Jacob Friis køber ind på målsætningen om en ung trup, men han vil ikke gå på kompromis med kvaliteten.

- Jeg kigger på, hvad vi har, og så vælger jeg dem, der er mest klar til at vinde en fodboldkamp. Det er min stol. Men jeg er også med på præmissen og målsætningerne, som vi sætter os, siger Jacob Friis.

AaB spillede søndag 1-1 hjemme mod AGF.