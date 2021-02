AaB snupper spanier med kendskab til cheftræner

Transfervinduet i Superligaen er lukket, men det betyder ikke, at tilgangen af nye spillere er forbi.

Mandag aften oplyser AaB således på sin hjemmeside, at klubben har skrevet kontrakt med den kontraktfrie spanier Rubén Herraiz Alcaraz.

Alcaraz spillede senest i norske Sandefjord, hvor AaB's cheftræner, Martí Cifuentes, var ansat, før han tog til Nordjylland i januar.

Det spillede en stor rolle i angriberens valg af klub.

- AaB er en stor klub, og siden jeg fandt ud, at Martí blev cheftræner i AaB, har det været min førsteprioritet at komme hertil.

- Min mentalitet og fodboldforståelse er meget lig Martís, så jeg er rigtig glad for at være ankommet til klubben, og nu ser jeg frem til snart at kunne møde og træne med mine holdkammerater, siger han til klubbens hjemmeside.

Den 28-årige offensivspiller, der går under tilnavnet "Rufo", scorede 19 mål i 65 kampe for Sandefjord i Norge.

Tidligere har han spillet for Espanyols andethold samt klubberne CF Badalona og Mallorca.

AaB-sportschef Inge André Olsen ser den spanske nyerhvervelse som en alsidig spiller.

- Ligesom det er tilfældet for Martin Samuelsen, så kan Rufo dække alle de offensive positioner, hvor han med sin målfarlighed, sit tekniske niveau og sin spilintelligens kommer til at styrke os, siger han.