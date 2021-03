AaB slår Vejle og nærmer sig mesterskabsslutspil

Det kunne også ses i hjemmeholdets offensive facetter af spillet, hvor vejlenserne ofte manglede den sidste skarphed foran målet og til tider så rådvilde og idéforladte ud.

Kampen vil nok mest blive husket for AaB's 2-0-scoring, hvor AaB-backen Jakob Ahlmann sendte et langskud i mål med hjælp fra overliggeren.

Med søndagens udesejr over Vejle har AaB fortsat mulighed for at sikre sig en plads i det forjættede mesterskabsspil, før sidste runde af grundspillet, der finder sted på næste søndag.

Med nederlaget missede vejlenserne definitivt chancen for at slutte i mesterskabsspillet.

Vejle satte sig spillemæssigt mest på første halvleg uden at skabe de helt store chancer.

Til trods for hjemmeholdets boldovertag var det gæsterne fra AaB, der efter 13 minutter kunne lade sig notere for kampens første scoring.

AaB-backen Kristoffer Pallesen sendte et præcist indlæg ind i panden på den hollandske angriber, Tom van Weert, der headede sin fjerde ligascoring i mål for nordjyderne.

Det blev også den sidste scoring i halvlegen, og AaB kunne gå til pause med en 1-0-føring.

Nordjyderne var dog ikke færdige med målscoringen, og efter 54 minutter udbyggede gæsterne føringen, da holdets venstreback, Jakob Ahlmann, lidt uden for feltet kanonerede 2-0-scoringen i nettet via overliggeren.

Efter scoringen, der også blev kampens sidste, formåede Vejle aldrig rigtigt at komme ind igen, og AaB kunne derfor rejse retur til Aalborg med de tre point.