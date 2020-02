AaB skriver kontrakt med 21-årige canadier

Superligaklubben AaB har skrevet kontrakt med 21-årige Aramis Kouzine.

Den unge canadier har den seneste tid været til prøvetræning i den nordjyske klub, som nu har belønnet ham med en kontrakt. Den løber frem til 30. juni i år.

Det skriver AaB på sin hjemmeside.

Kouzine har senest tørnet ud for Dnipro-1 i den bedste ukrainske liga.

- Vi kan se, at Aramis har et udviklingspotentiale og nogle færdigheder rent offensivt, som vi ikke i forvejen har så meget af i vores trup, siger Thomas Bælum, der er administrerende direktør i AaB, til hjemmesiden.

- Aramis' spidskompetencer er i feltet, hvor han med sin placeringsevne og aggressive løb beskæftiger modstanderens forsvar. Han er en god afslutter med fin sparketeknik, siger Bælum.

Den canadiske angriber håber, at opholdet i Aalborg kan blive yderligere forlænget.

- Jeg er meget begejstret for at indgå en aftale med AaB. Det er et hold af høj kvalitet, og jeg håber på at kunne bidrage til, at klubben når sine målsætninger i foråret.

- Klubbens faciliteter, det højintense træningsmiljø og de dygtige holdkammerater kan helt sikkert hjælpe mig til at blive bedre, hurtigere og stærkere.

- Og så er det op til mig at levere på banen og bevise, at vi skal forlænge aftalen til sommer, siger Aramis Kouzine til hjemmesiden.

AaB venter nu på canadierens arbejds- og opholdstilladelse, før Kouzine er tilgængelig for cheftræner Jacob Friis.

AaB ligger i øjeblikket nummer seks i tabellen i Superligaen, men har blot et point op til Brøndby på fjerdepladsen.