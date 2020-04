AaB-spillerne skal i den kommende tid ikke træne under klubbens vejledning.

AaB sender superligaspillere hjem på ubestemt tid

Spillerne i AaB er hjemsendt og skal ikke længere træne under instruktion fra en af klubbens trænere.

Superligaspillerne i AaB skal ikke længere træne under ledelse af ansatte i klubben.

Den nordjyske klub har valgt at sende spillerne hjem på ubestemt tid, mens Superligaen ligger stille i kampen mod coronavirus.

Det sker, på trods af at Divisionsforeningen i sidste uge udsendte nye retningslinjer, hvor man åbnede for, at spillerne kan træne sammen i mindre grupper på op til otte spillere.

- Vi respekterer Divisionsforeningens udmelding i sidste uge, men vi har fra vores side vurderet, at det hverken giver mening nok rent sportsligt eller ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv at lade vores spillere træne i de ganske vist tilladte grupper af otte spillere, hvorfor vi i stedet indtil videre har valgt at sende dem hjem, siger AaB's administrerende direktør, Thomas Bælum til klubbens hjemmeside.

I den seneste tid har spillerne enten trænet individuelt eller i grupper to og to under vejledning fra klubbens fysiske træner, Ashley Tootle.

Med onsdagens hjemsendelse er spillerne ikke længere forpligtet til at træne, men vil få fuld løn i hjemsendelsesperioden. AaB får tilskud til lønudbetalingen gennem regeringens trepartsaftale.

- Vores vigtigste udfordring lige nu er sammen med den øvrige befolkning at få bremset smitten, så vi alle hurtigst muligt kan vende tilbage til hverdagen og for vores vedkommende komme i gang med at spille fodbold igen hurtigst muligt, konstaterer Thomas Bælum.