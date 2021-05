AaB ramte sjældent topniveau: En fantastisk kamp

En af de AaB-spillere, der ramte et højt niveau, var norske Iver Fossum, og efter kampen var midtbanespilleren rigtig godt tilfreds med indsatsen.

- Det var en fin dag for både mig og holdet. Vi spillede en fantastisk kamp. Vi kom hurtigt foran 1-0, og så var vi gode nok til at køre på og hele tiden gå efter et mål mere, siger AaB-spilleren.

Sæsonen har som helhed været en skuffelse for AaB, der havnede i nedrykningsspillet, men i kampen mod Sønderjyske så Kristoffer Pallesen det niveau, som alt for ofte har manglet.

- Vi har ramt topniveauet få gange i den her sæson, men når vi rammer det, så er vi et rigtigt godt hold, lyder det fra forsvarsspilleren.

Hos Sønderjyske var skuffelsen over at have smidt syvendepladsen over styr i sæsonens sidste kamp naturligvis stor.

Ifølge cheftræner Glen Riddersholm skyldtes det et krævende forår, hvor klubbens tur i pokalfinalen har tappet spillerne for kræfter.

- Vi må bare erkende, at tanken var tom. Der var ikke ret meget at skyde med. Det har været et massivt forår med 24 kampe på tre og en halv måned, erkender Riddersholm.

- Det er selvfølgelig skuffende, når vi havde muligheden for at gribe ud efter kampen fredag.

Sønderjyske slutter sæsonen som nummer otte og kan gå på sommerferie, mens AaB har en sidste kamp på fredag på udebane mod AGF.