AaB-profil roser hårdt arbejde efter brudt stime

AaB's ene målscorer i kampen Lucas Andersen er ikke i tvivl om, hvorfor holdet fik brudt den negative stime mandag mod Randers.

- Når det starter med hårdt arbejde, så lykkes tingene også oftest, og det er begyndt at gå op for folk - mig selv inklusiv.

- Og med hårdt arbejde kommer spillet med bolden også, ligesom det gjorde i den her sejr over Randers.

- Vi var villige til at gå ind i duellerne, og vi matchede dem ret godt. Jeg føler egentlig, at vi havde fint styr på dem, siger Lucas Andersen.

AaB var kampen igennem i kontrol og havde flere gode chancer for at lave mere end to mål.

- På bolden viste vi til tider en rigtig god omgang fodbold, og før pausen skulle vi vel egentlig have været foran med mere end et mål, siger Lucas Andersen.

Hvis AaB skal nå førstepladsen i puljen, kræver det en sejr hjemme over Hobro i næste runde, som også er sidste runde i nedrykningsspillet. Samtidig kræver det også, at Randers taber ude til Vendsyssel.

Selv om flere ting skal gå op i en højere enhed for AaB, så tror Lucas Andersen fortsat på førstepladsen.

- Vi stræber altid efter førstepladsen uanset hvad. Hvis vi kan bygge videre på mentaliteten fra de seneste to kampe og det spil, vi viste i dag, så går det kun én vej, og det er opad, siger AaB-profilen.

Randers-træner Thomas Thomasberg mener ikke, at hans hold gjorde nok for at skabe chancer i kampen.

- Vi investerede for lidt til overhovedet at få bolden ind i feltet, siger Thomasberg.

Samtidig ærgrer han sig over AaB's tidlige mål efter to minutter.

- Vi kunne godt have gjort mere for at stoppe det, men det kom vi til at løbe efter hele kampen, slutter træneren.