AaB opruster med norsk Hull-spiller

Efter tre år i Manchester skrev han i 2015 kontrakt med London-klubben West Ham, hvor han dog kun nåede to førsteholdskampe, inden en række lejeophold rundt omkring har sikret ham spilletid.

Med sine 189 centimeter er han en høj spiller, som ifølge AaB kan dække alle positioner i frontlinjen.

- Martin er en spiller, der måske kom lidt for tidligt til England, og som derfor stadig ikke helt har forløst sit store potentiale, lyder det i pressemeddelelsen fra AaB-sportschef Inge André Olsen.

- Han er gennembrudsfarlig og direkte i sit spil og kan dække alle de tre forreste pladser, og hvis vores samarbejde forløber, som vi forestiller os, så bliver det i AaB, at han for alvor slår igennem.

Den 23-årige offensivspiller står noteret for tre norske landskampe med en enkelt scoring til følge.

- Jeg er rigtig glad for at være kommet til AaB. AaB er en klub i udvikling, som vil spille god fodbold, siger Samuelsen.

- Og ud fra mine samtaler med cheftræner Martí Cifuentes er det tydeligt, at vi ønsker at spille den samme form for fodbold, så jeg ser AaB som et godt match for mig.

Han har tidligere haft lejeophold hos Peterborough, Blackburn, Burton Albion, VVV-Venlo og Haugesund, inden han for et år siden skiftede til Hull City.