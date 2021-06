AaB og hollandsk viceanfører går hver til sit

Tom van Weert har spillet sin sidste kamp for AaB.

Hollænderen har kontraktudløb med superligaklubben denne sommer, og tirsdag meddeler parterne, at de er blevet enige om at gå hver til sit.

Sportschef Inge André Olsen anerkender angriberens betydning.

- Både på og uden for banen har Tom van Weert i tre år været en fortræffelig repræsentant for vores klub, hvilket også afspejler sig i, at han i de to seneste sæsoner har været vores viceanfører.

- På banen har Tom ud over sine mål bidraget med erfaring og arbejdsomhed i holdets tjeneste, og Toms indstilling og professionalisme er beundringsværdig, siger Olsen i en pressemeddelelse.

Van Weert nåede 91 kampe og 31 scoringer som AaB-spiller, og han savner kun den sidste flødeskum på toppen.

- AaB og jeg tager afsked som venner og med en god følelse, selv om jeg stadig er ærgerlig over, at vi ikke lykkedes med at sikre en europæisk billet i fredags, når vi var så tæt på.

- Alt i alt har jeg haft tre gode år i AaB og Aalborg, hvor sidste sæsons pokalfinale burde have været et højdepunkt, siger van Weert med henvisning til nederlaget mod Sønderjyske sidste år.

Tom van Weert forventer ifølge pressemeddelelsen, at han snart har sin nye klub på plads.