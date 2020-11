AaB nedkæmper Brøndby og giver ny træner fornem debut

Med en 2-1-sejr over Brøndby fik Peter Feher søndag en glimrende debut som midlertidig cheftræner i AaB.

Feher fik ansvaret så sent som i torsdags, hvor AaB meddelte, at Jacob Friis havde valgt at trække sig som cheftræner af personlige årsager grundet sin kræftramte datter.