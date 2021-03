AaB misser mesterskabsspil efter nederlag til OB

Nordjyderne kunne derfor selv afgøre sin top-6-skæbne, men kunne ikke selv gøre arbejdet færdigt. Det betyder, at AaB gør OB selskab i nedrykningspillet.

Omvendt fik OB's sportschef, Michael Hemmingsen, med sejren en perfekt start som holdets midlertidige manager.

OB slutter grundspillet på en ottendeplads, mens AaB tager placeringen lige under fynboerne. Begge klubber har otte point ned til Lyngby på den forkerte side af nedrykningsstregen.

OB startede opgøret energisk, mens AaB omvendt alt for ofte smed bolden direkte over i fødderne på en af udeholdets spillere.

Efter 14 minutter fik fynboerne udbytte af den medbragte intensitet, da Aron Thrándarson med sit første sæsonmål i Superligaen bragte OB foran.

Med føringen overlod OB en stor del af initiativet til AaB, som gennem første halvleg kom mere på bolden. Men nordjyderne havde svært ved at finde løsningerne til at nedbryde OB-defensiven.

AaB kom meget mere tempofyldt ud efter pausen og fik kreeret flere store chancer.

Særligt AaB-angriberen Tom van Weert havde flere store muligheder til at bringe balance i regnskabet.

I stedet var det gæsterne, som på et veludført kontraløb kom foran med 2-0. Bolden endte til sidst for fødderne af Issam Jebali, som sparkede bolden ind via stolpen.

AaB forsøgte at jagte et resultat til det sidste, men fik aldrig for alvor truet den fynske defensiv.