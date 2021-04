AaB-lejr nægter at kalde overlevelse for sikker

Det fortæller nordjydernes venstreback Jakob Ahlmann, der hverken vil kigge op eller ned.

- Alt, der kan lade sig gøre matematisk, er et tema for os, og vi må tage en kamp ad gangen.

- Der kan jo ske rigtig meget hver runde, og det er jo sekspointskampe hver gang, siger Ahlmann og understreger vigtigheden af kampene i den tætte gruppe.

- Men vi kigger hverken den ene eller den anden vej.

Søndagens indsats mod Horsens var Ahlmann ikke helt tilfreds med. Han synes, at AaB til tider havde svært ved at lykkes med holdets plan.

- Det blev en meget rodet kamp med mange lange bolde og mange dueller, og det hele blev lidt tilfældigt.

- Vi ville gerne have domineret mere i perioder, så vi kunne have fundet noget af vores spil frem, og det formåede vi ikke.

- Vi kunne lige så godt have vundet, som Horsens kunne, men det blev desværre ikke os, slutter Jakob Ahlmann.

AaB's spanske cheftræner, Martí Cifuentes, var selvsagt heller ikke begejstret over nederlaget mod bundproppen.

- Vi er selvfølgelig rigtig skuffede over resultatet, og det var ikke det resultat, som vi havde regnet med.

- Horsens var gode på dødbolde, og de ville gerne trække tempoet ud af kampen, hvilket gjorde det svært for os at finde flowet.

Cifuentes ærgrer sig især over, at Horsens' mål kom fra en standardsituation, og han mener, at det er et af de punkter, som holdet skal forbedre sig på.

- Vi skal være bedre til at forsvare os mod dødbolde.

- Vi lukkede endnu en dødbold ind, og det er ikke et godt tegn. Vi lukkede også to ind i sidste uge mod OB.

Ligesom Ahlmann vil Martí Cifuentes heller ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, når det kommer til AaB's endelige placering i nedrykningsspillet.

- Vi vil ikke at lave alle mulige langsigtede ambitioner, for vi ved, hvor hurtigt tingene kan vende i fodbold.

- Vi prøver at være ydmyge og tage det skridt for skridt og vinde den næste kamp, og så tager vi det derfra, siger Cifuentes