AaB lejer ung angriber i fransk topklub

Sportschef Inge André Olsen har store forventninger til Nkada.

- Nkada er en angriber, som kan spille alle de tre forreste positioner, han har god fart, løber godt i dybden og er en spiller, som også har fået noget værdifuld erfaring i Ligue 1 i Frankrig, siger sportschefen i en pressemeddelelse.

Timothé Nkada er desuden noteret for to kampe og en enkelt scoring for Frankrigs U19-landshold.

- Vi har set ham i aktion på både det franske ungdomslandshold, og i den franske liga, og han vil naturligt være med i konkurrencen om pladsen som frontangriber hos os, udtaler AaB's sportschef Inge André Olsen.

AaB har indgået en etårig lejeaftale med den unge angriber.

- Selv om vi altid helst vil have spillere på permanente aftaler, så mener vi, at vi i dette tilfælde har udnyttet en mulighed for at tilknytte en kompetent og dygtig, ung angriber, siger Inge André Olsen.

AaB endte på Superligaens femteplads i sidste sæson. I næste uge indleder nordjyderne forberedelsen frem mod den kommende sæson.