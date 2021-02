AaB kigger langsigtet: Fuld tiltro til nyt projekt

Det rækker til en aktuel syvendeplads og et hul på tre point op til Sønderjyske, der ligger på den sjetteplads, som giver en billet til mesterskabsspillet.

- Vi har haft en svær start mod gode modstandere, hvor vi ikke har fået de point, som vi ønsker. Så i øjeblikket skal vi ikke tænke på top-6.

- Vi skal fokusere på vores præstationer, for der er masser af point at spille om. Vi har gode muligheder for at nå det endnu, siger Martí Cifuentes.

AaB's sportschef Inge André Olsen er ikke tilfreds med det pointudbytte, som klubben har fået i foråret. Men sportschefen fokuserer på det store billede i det nye projekt under Cifuentes.

- Vi har stadig meget at arbejde med. Det handler om, at vi udvikler hver enkelt spiller.

- Og så er det mit ønske, at vi bliver et helvede at spille mod på Aalborg Portland Park.

Inge André Olsen fortæller, at det ikke vil betyde det store for klubbens økonomi, hvis top-6 glipper.

- Vi er en klub, som er bygget op omkring at sælge spillere. Det vil ikke betyde det store for økonomien, hvis ikke vi kommer i top-6, siger han.

AaB's vikarierende anfører Rasmus Thelander var ikke tilfreds med sit holds indsats i de afgørende momenter i kampen mod FCM fredag aften.

- Vi manglede kynisme i begge ender af banen. Vi forærede de to mål til Midtjylland, og det var simpelthen ikke godt nok.

- Men vi er gået i gang med et nyt projekt, og jeg har stadig fuld tiltro til, at vi nok skal lykkes, siger AaB-forsvarsspilleren.