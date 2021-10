Og den negative rekord kaldte på selvransagelse i AaB-lejren.

- Jeg skulle nok have valgt en anden startellever. Det var den første fejl. Jeg skulle også have fundet andre værktøjer til at håndtere Viborg én mod én.

- De scorede fem mål på syv skud på mål. Det er en fantastisk præcision. Men det skal ikke være nogen undskyldning. De skabte mange flere chancer end os, og de vandt fortjent, siger cheftræner Martí Cifuentes.

Jacob Rinne er nu målmanden, som står med den tunge rekord for at lukke flest mål ind på AaB's hjemmebane i en superligakamp.

Den er han selvsagt ikke stolt af, og han mener, holdet havde en mental offday.

- På svensk kalder man det at sætte støvlerne uden for banen og tro, at de gør arbejdet. Vi var børn, og de var voksne.

- Vi er et bedre hold end dem, så det må være det mentale. De var mere parate til at vinde. Det er helt sygt. Men det er sådan, at det ser ud, siger Jacob Rinne.

Inden mandagens ligaopgør havde AaB kun lukket 10 mål ind i 12 ligakampe. Det var altså et hold i defensiv topform, som oprykkerne gennemhullede.

- Det var et skridt tilbage efter mange stabile præstationer. Jeg synes ikke, at vi kan acceptere som hold, at vi faldt sådan sammen. Man kan godt tabe til et fint Viborg-hold. Men måden, det skete på, er ikke i orden.

- Vi skal ikke tage noget for givet, selv om det har kendetegnet os som hold, at vi havde en stabil og solid defensiv, siger forsvarsgeneral Rasmus Thelander.

Med sejren er Viborg ubesejret i fem ligakampe. Inden mandagens opgør havde midtjyderne spillet uafgjort fire gange på stribe.