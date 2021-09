AaB-kaptajn: Niveauløft efter pausen stækkede OB

Det mener AaB's anfører, Rasmus Thelander, der føler, at de fynske gæster blev lukket ned.

- Jeg synes, at det var en meget lige første halvleg, men i anden halvleg kom vi meget stærkere ud. Vi satte os på spillet, fik rykket spillet højere op på banen og fik skabt nogle chancer.

- Jeg synes ikke, at der var klasseforskel i første halvleg, men i anden halvleg viste vi os stærkere. De har nogle dygtige spillere, men vi fik lukket ned for dem, og så viste vi, at vi var bedre end dem, siger Rasmus Thelander, som scorede til 1-0 i kampen.

Han roser også kulissen på Aalborg Portland Park, som ifølge ham gjorde det svært for gæsterne.

- Når vi spiller sådan her, gynger det på Aalborg Stadion, og så forestiller jeg mig, at det kan være svært at være modstander her, siger Thelander.

Også AaB's spanske cheftræner, Martí Cifuentes, var glad for den indsats, som nordjyderne lagde for dagen.

- Jeg er meget glad. Jeg synes, at vores bundniveau var rigtig højt i dag, og det er nok forskellen i forhold til tidligere kampe, vi har spillet, mener han.

- Selv om vi spillede mod et hold, der har kvalitet og fantastiske spillere, så var vi rigtig gode til at bygge vores spil op og komme ud af OB's pres.

Ligesom Thelander mener også Cifuentes, at justeringerne i anden halvleg blev afgørende.

- Efter pausen blev vi en del bedre på bolden, og så blev dødboldene afgørende for os.

- Selv om vi var det bedste hold i anden halvleg, kunne kampen have gået begge veje især i første halvleg, siger Martí Cifuentes.

Hos OB var holdets svenske cheftræner, Andreas Alm, generelt tilfreds med fynboernes indsats trods 0-2-nederlaget.

- Der var mange dele af kampen, hvor vi var gode på bolden og forsøgte at presse AaB.

- Jeg synes, at vi var bedre på bolden, end AaB var. Jeg synes også, at vi havde flere gode chancer i anden halvleg end i første halvleg, siger Alm

Han køber ikke præmissen om, at OB forsvandt ud af anden halvleg.

- Vi gjorde det godt langt hen ad vejen, men det er klart, at da de scorede, gav det lidt frustrationer hos os.

- Vi skulle bruge lidt mere energi. Men sådan er fodbold, siger svenskeren.