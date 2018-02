AaB holder på Rasmus Würtz til sommeren 2019

456 kampe i Superligaen er Rasmus Würtz noteret for, men han er stadig blot den spiller i AaB's historie med næstflest kampe, da Torben Boye har spillet 560 officielle kampe for AaB.

- Alene kampantallet vidner om, at Rasmus er en af de største spillere i AaB's historie, og vi er glade for, at Rasmus er en del af vores klub i hvert fald i halvandet år endnu, siger sportsdirektør i AaB, Allan Gaarde, i en pressemeddelelse.

Sportsdirektøren kalder Rasmus Würtz for en fantastisk ambassadør for den nordjyske fodboldklub, og spilleren selv er da også glad for kontraktforlængelsen.

- Der er jo ingen tvivl om, at jeg er et sted, hvor jeg elsker at være, og derfor er det også dejligt, at det er faldet på plads med endnu et år, siger Rasmus Würtz.

Han har spillet 12 A-landskampe for Danmark, mens han 52 gange har spillet U-landskampe.