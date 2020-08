AaB henter tidligere bombers søn til klubben

Tim Prica har skrevet under på en fireårig kontrakt med AaB, hvor hans far også spillede.

AaB-fans kan passende finde deres gamle trøjer med "Prica" på ryggen frem.

Superligaklubben skriver på sin hjemmeside, at 18-årige Tim Prica kommer til Aalborg på en fireårig kontrakt. Den svenske angriber er købt i Malmö FF.

Unge Prica kender klubben godt. Hans far, Rade Prica, spillede nemlig i AaB fra juli 2006 til januar 2008.

Han havde stor succes i det nordjyske og scorede 28 mål i 48 superligakampe, før han tog videre til Sunderland.

Rade Prica, der i dag er 40 år, var siden forbi klubber i Norge, Sverige og Israel, før karrieren sluttede i 2016.

Sønnen fik debut for Malmö FF i 2019 og har spillet seks kampe for klubbens førstehold.

- Tim er et af de største talenter i Norden på angrebspositionen, og selv om han havde økonomisk mere attraktive tilbud på hånden, og der har været stor konkurrence om at tilknytte ham, så ville han selv til AaB, siger AaB's sportschef, Inge André Olsen, til klubbens hjemmeside.

Tim Prica træner første gang med sine nye holdkammerater på onsdag. Han ser AaB som en klub, der giver unge spillere chancen.

- Det føles rigtigt at komme til AaB, det føles som et godt skridt videre i karrieren, og jeg har fået et rigtig godt indtryk af byen og klubben, så nu glæder jeg mig bare til at komme i gang og vise fansene, hvad jeg kan, siger Tim Prica.

AaB indleder den kommende sæson ude mod Lyngby 13. september.