AaB henter ny sportschef i norsk fodbold

Onsdag meddeler superligaklubben i en fondsbørsmeddelelse, at klubben har indgået en aftale med Inge André Olsen om at blive sportschef i AaB.

AaB har været på rov i den norske klub Stabæk for at finde en ny sportschef.

Han har i øjeblikket et tilsvarende job i den norske klub Stabæk, men senest 1. april 2020 er han at finde i AaB, oplyser den danske klub.

Den 41-årige nordmand blev valgt foran tre andre kandidater, fortæller AaB's administrerende direktør, Thomas Bælum.

- I forbindelse med rekrutteringen af en ny sportschef udvalgte vi efter nøje overvejelser fire kandidater fra vores bruttoliste med emner. I alle fire tilfælde blev vi i de efterfølgende samtaler bekræftet i, at den respektive person ville kunne bestride jobbet som sportschef i AaB - på hver sin facon.

- Blandt de fire velkvalificerede kandidater blev Inge qua vores på forhånd opstillede parametre vores foretrukne valg, og vi er enormt glade for, at det er lykkedes af få en aftale på plads.

- Inge er i vores øjne komplet, da han både har været med til at bygge Stabæks akademi op til at være et af Norges bedste, han har præsteret gode transferresultater og har et stort netværk, ligesom han er dygtig kommunikativ og har ry for at udøve et inkluderende lederskab, hvorfor vi har store forventninger til samarbejdet, siger Thomas Bælum.

Jobbet har været ledigt, siden Allan Gaarde blev afskediget i oktober. Gaarde var sportsdirektør i AaB, og han blev kritiseret for ikke at være dygtig nok til at sælge spillere.

Det mener den kommende AaB-sportschef selv, at han har lært igennem sine ni år i Stabæk.

- Jeg har i Stabæk oparbejdet god erfaring med at udvikle egne spillere, der skal op at spille på førsteholdet.

- Jeg har arbejdet meget med spillersalg og spillerlogistik, så jeg tror, jeg kan være med til at løfte AaB og bidrage med mine kompetencer til både trænerteamet og den sportslige afdeling ved at stille krav til de leverancekrav, vi har igennem det sportslige system i klubben, siger Inge André Olsen.

Han fortæller også, at han har en ambition om, at AaB skal være med helt i toppen af 3F Superligaen. Aktuelt overvintrer nordjyderne på sjettepladsen.