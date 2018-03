AaB-helt: Tæt ræs om top-6 giver kampene kant

Matchvinder Jores Okore sørgede for, at AaB holdt snor i OB, der ligesom nordjyderne har 31 point på sjettepladsen.

AaB vandt torsdag 1-0 på udebane over Sønderjyske og kom et skridt nærmere mesterskabsspillet.

På mandag står AaB over for AC Horsens i et nyt slag om vigtige point for at nå ind i top-6-varmen og få adgang til mesterskabsspillet.

- Det er fantastisk. Det giver kampene lidt mere kant, når det begynder at blive et tæt ræs, og der ikke er mange kampe tilbage.

- Kampen mandag er vital, og det er afgørende, at vi udnytter den, siger matchvinderen Jores Okore.

AaB's offensivspiller Frederik Børsting ser også frem til en kamp, der er mindst lige så vigtig som duellen i Haderslev.

- Hvis vi kan få en sejr, så pynter det. Vi har sat os i en god position for at nå top-6.

- Men hvis vi skal være sikre, så skal vi vinde resten af kampene. Intet er afgjort før sidste spillerunde, siger Frederik Børsting.

Kampen mod Sønderjyske bar grimt præg af vigtigheden mod en konkurrent i striden om en plads blandt de seks bedste.

Men æstetikken er ligegyldig for AaB'eren.

- Når top-6 er sikret, så kan vi begynde at snakke om det pæne fodbold. Lige nu vil jeg hellere have de tre point, siger Frederik Børsting.

Der er tre spillerunder tilbage af grundspillet i Alka Superligaen.