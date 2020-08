Jores Okore har fået et år mere i AaB, efter at spillerens kontrakt ellers stod til at udløbe. (Arkivfoto)

AaB giver Jores Okore et år mere

Den nordjyske fodboldklub AaB har forlænget aftalen med Okore, så den løber til næste sommer.

AaB-sportschef Inge André Olsen er tilfreds med, at det er lykkedes at forlænge aftalen.

- Når Jores Okore rammer sit topniveau, så er der ikke mange forsvarsspillere i 3F Superligaen, der kan måle sig med ham.

- Og i den seneste, langstrakte halvsæson er Jores virkelig gået forrest på banen med sine præstationer både til træning og kamp, siger Inge André Olsen til klubbens hjemmeside.

Forlængelsen med Okore kommer, efter et år der også bød på en kedelig sag.

I maj blev Okore sat i forbindelse med en sag om mulig matchfixing i en kamp for AaB, som blev spillet i oktober 2019.

Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi efterforskede sagen, men fandt ikke beviser for, at hverken Okore eller andre havde gjort noget ulovligt.

Nordjyllands Politi standsede derefter efterforskningen.

Okore har flere gange afvist alle anklager og har lagt sagen bag sig. Han ser frem til at fortsætte i AaB, som han kalder en fantastisk klub med god holdånd, hvor alle støtter hinanden.

- Det føles som at være en del af en stor familie. Derudover har jeg også på det personlige plan mærket klubbens opbakning, hvilket virkelig har betydet meget for mig, siger Okore.

- Vi fik sluttet den forgangne sæson med momentum, og der er meget at bygge videre på, hvilket jeg gerne vil være en del af.

- Vi var især stærke i den sidste del af mesterskabsspillet, men vi er langt fra tilfredse, og vi er sultne efter at markere os endnu mere i det store billede, siger han.

Okore blev i sommeren 2017 hentet i FC København, og inden sit kortvarige ophold i FCK spillede han 47 kampe for engelske Aston Villa - heraf 38 kampe i Premier League.

Før tiden i Birmingham-klubben vandt Okore et mesterskab og to pokaltitler med FC Nordsjælland. Han står noteret for otte landskampe for Danmark.

Okore har spillet 101 kampe og scoret tre gange for AaB.