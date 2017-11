AaB-forsvarer om FCM-kompleks: Det gør ondt

Nordjyderne havde før målet ellers flere store muligheder for selv at tage alle tre point, men skarpheden manglede, og midtjyderne viste sig igen som den onde ånd for Morten Wieghorsts tropper i Alka Superligaen.

Det var den niende ligakamp i streg mellem de to hold, hvor AaB ikke formåede at vinde over FCM. Den seneste AaB-sejr over FCM ligger helt tilbage i juli 2014.

- Hvis de får en lillefinger, tager de hele hånden. Sådan har det været de sidste par sæsoner, når vi har mødt dem, og det er ikke sjovt, siger AaB-forsvarer Jakob Blåbjerg efter mandagens nederlag.

- Det gør ondt, og jeg ved, det gør ondt på vores fans. Vi havde fortjent mere i dag, men ros til dem for at være kyniske.

- Det er et hold, som har tur i den. Man ved bare, at hvis de får en lille chance, så scorer de på den. Det er op ad bakke, siger, Jacob Blåbjerg.

AaB-anfører Rasmus Würtz følte, at nordjyderne havde niveauet til at slå FCM mandag aften, men det endte endte endnu engang med et nordjysk nederlag.

- Jeg kan konstatere, at hvis man ikke scorer på sine chancer, bliver man straffet i sidste ende. FC Midtjylland er tophold, og derfor vandt de sådan en kamp som i dag.

- På dagen kan vi godt hamle op med dem, men over en hel sæson er vi ikke tæt på dem. De har en rigtig, rigtig stærk trup, og jeg ser dem som mesterskabsfavoritter siger Rasmus Würtz.

AaB har efter 16 kampe hentet 19 point. Klubben har tre point op til FC København og OB på henholdsvis sjette- og syvendepladsen.