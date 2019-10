AaB-formand har intet at udsætte på Gaardes arbejde

Det er hverken svigtende sportslige resultater eller mislykkede spillerhandler, der er årsag til, at superklubben AaB tirsdag har skilt sig af med sportsdirektør Allan Gaarde.

Sådan lyder det fra bestyrelsesformand Torben Fristrup, som overfor Nordjyske slår fast, at det er et ønske om en ny sportslig retning, der har fået bestyrelsen til at handle.

- Jeg skal understrege, at der ikke er noget som helst at udsætte på det arbejde, som Allan Gaarde har leveret i sin tid i AaB. Han har gjort et fantastisk stykke arbejde, og han har levet og åndet for AaB 24/7.

- Så derfor har det her ikke noget at gøre med sportslige resultater eller transfervinduer eller den slags at gøre. Du kan spørge til timingen, men hvornår er det nogensinde den rette timing at melde sådan noget ud, siger Torben Fristrup til Nordjyske.

Allan Gaarde, der har været sportsdirektør i AaB i seks et halvt år, siger til Ritzau, at han er helt afklaret med at stoppe omgående frem for eksempelvis at vente til vinterpausen, hvor der er en naturlig pause i sæsonen.

- Når vi nu har indledt den her snak, så er det også bedst at sætte en streg i sandet. Hvis man laver en aftale om, at man skal stoppe, så tror jeg, at det er bedst for alle, at det sker med det samme.

- AaB kommer ikke til at spille bedre eller dårligere af, om jeg er der næste weekend, siger Allan Gaarde.

Bestyrelsen skal nu bruge de kommende måneder til at finde frem til den kommende struktur i klubben, og formanden forventer masser af henvendelser fra folk, der er interesserede i at være med.

- Det håber og regner jeg da så sandelig med, og derfor er det også vigtigt, at vi tager os god tid, så vi er sikre på, at vi finder den helt rette profil til klubben fremover, siger Torben Fristrup til Nordjyske.