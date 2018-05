AaB forlænger med tidligere dansk landsholdsspiller

Med den nye kontrakt kan han nå over ti år som spiller på AaB's førstehold.

- Det har været en nem beslutning for mig at forlænge med AaB, da det er her, jeg trives og også kan se gode fremtidsperspektiver for både klubben og holdet.

- Det er fedt at være en del af en af de største klubber i Danmark, og jeg er stolt over at være udset til at skulle være en af de bærende spillere i de kommende sæsoner, og det ansvar er jeg klar til at påtage mig, siger Ahlmann ifølge AaB's hjemmeside.

Den 27-årige back har spillet 157 førsteholdskampe for AaB, og han var en vigtig figur på det hold, som i 2014 vandt både mesterskabet og pokaltitlen.

Det var i samme periode, at han fik sine to hidtil eneste A-landskampe for Danmark. Han debuterede med et gult kort i en 2-2-kamp i Ungarn og var efterfølgende med til at vinde 1-0 over Sverige.

I januar var han med et kombineret liga- og U21-landshold på træningslejr i Abu Dhabi. Den måtte han forlade før tid for at komme hjem til sin højgravide kæreste.