AaB-fans griber sneskovlen for at undgå aflysning

Omkring middag var sportsdirektør Allan Gaarde ude for at inspicere den snefyldte bane, der, hvis alt går vel, skal huse AaB's hjemmekamp mod AC Horsens mandag aften klokken 18.

Sportsdirektøren fortæller, at både klubben og Aalborg Kommune gør alt for, at en aflysning af kampen kan undgås.

- Vi håber selvfølgelig på, at vi kan afvikle kampen, men det kommer til at afhænge af, hvor meget det kommer til at sne hen over eftermiddagen.

- Heldigvis er der en masse mennesker, som gerne vil hjælpe os med at rydde banen. Det er både vores supportere og folk fra kommunen, som har meldt sig til at komme med sneskovle, så vi kan få en grøn bane at spille på.

- Der er 30 fans, som har tilkendegivet, at de vil komme og hjælpe, og kommunen stiller med cirka samme antal, så der er masser, som gerne vil hjælpe, siger Allan Gaarde.

Selv om banen bliver ryddet for sne, kan den godt være farlig at spille på. Den vurdering er dog ikke op til AaB-ledelsen.

- Det er kampens dommer, som har den endelige beslutning i forhold til, om banen er forsvarlig at spille på. Som baneejer har kommunen også noget at sige, i forhold til om man kan benytte stadion, siger Allan Gaarde.