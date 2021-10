AaB-cheftræner hylder målfarlig nordmand efter storsejr

Dermed har den tidligere Hannover-spiller vist sig som en vigtig mand for AaB-cheftræner Martí Cifuentes.

- Han er bare en god spiller, og vi giver ham muligheden for at angribe boksen. Han er nok en spiller, der har mere indflydelse på resultatet end kampen, siger Cifuentes.

- Nogle gange bryder han ikke så mange linjer eller fylder så meget, men hvis han har muligheden for at tage et løb ind i boksen eller lave assist, så gør han det.

- Han er en vigtig mand på en avanceret position for os. Men holdet spiller også bedre, og det giver ham flere muligheder, siger Cifuentes.

Nordmanden ser selv en personlig udvikling gennem de to år, som han har tilbragt i Nordjylland. Især Martí Cifuentes' spillestil passer midtbanespilleren godt.

- Vi spiller en type fodbold, som passer mig godt. Vi skal spille hurtigt og komme til indlæg. Vi skal frem og lave mål hele tiden.

- Ellers arbejder jeg bare med de ting, som jeg får at vide. Løb, timing og afslutning. Men som hold er vi virkelig gode, så det er en stor ære, at jeg som person også kan bidrage, siger Iver Fossum.

AaB har som klub en ambition om at slutte i top-4 i Superligaen. Det ser midtbanespilleren som en realistisk målsætning med den præstation, der søndag blev leveret i Aalborg.

- Det synes jeg. Det ser godt ud for os. Vi er gode nok til at vinde over alle hold i Superligaen, så det gælder bare om at præstere hver weekend, siger Fossum.

AaB indtager tredjepladsen i Superligaen efter 11 runder.