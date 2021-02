AaB-chef roser Kusk: Tættere på startopstillingen

Det sker ovenpå et trænerskifte i vinterpausen, hvor Martí Cifuentes er blevet ny mand i spidsen for nordjyderne, og den spanske træner har endnu ikke valgt Kusk til startopstillingen i de fem første kampe af forårssæsonen.

AaB-sportschef Inge André Olsen sagde efter kampen mod Randers for to uger siden, at den 29-årige kantspiller ikke har leveret, som forventet, men det er Kasper Kusk måske ved at lave om på.

I søndagens 2-2-kamp mod FC Nordsjælland blev han indskiftet i det 64. minut og leverede et indhop, der fremtvang ros fra cheftræner Martí Cifuentes, der slog fast, at Kasper Kusk nu er tættere på en plads i startopstillingen.

- Hvis han spiller, som han gjorde mod FCN, så er han en vigtig spiller for os. Der var en stor forskel på hans præstation mod FCN sammenlignet med de andre kampe. Jeg er meget glad på hans vegne, for jeg tror ærligt, at han er en spiller, der kan hjælpe os meget.

- Jeg prøver at være fair, men det er altid svært, fordi hver weekend er der ti spillere, der ikke spiller. Hvis han spiller, som han gjorde mod FCN, så er jeg ikke i tvivl om, at han er en vigtig spiller for os.

- Vi prøver at sætte det bedste hold på banen med de spillere, der viser, at de virkelig vil det, slår Martí Cifuentes fast.

I kølvandet på Kasper Kusks placering på bænken har Randers FC meldt sig interesseret, hvis AaB-spilleren skulle være interesseret i at skifte klub.

Hovedpersonen er dog ikke selv meget for at tale om andre klubber og understreger, at fokus ligger i AaB.

- Lige nu tænker jeg på AaB. Det ville også være mærkeligt at stå her efter en kamp og sige, at man har lyst til at spille for en anden klub. Jeg har fokus på AaB og prøver at få så meget spilletid som muligt. Det er der, mit primære fokus ligger.

Fortsætter rollen som reserve, er Kasper Kusk dog ikke afvisende for at søge andre græsgange.

- Hvis jeg ikke kommer til at spille fodbold her, og jeg har valget om at stoppe eller finde en anden klub, så kunne jeg nok godt overveje det. Jeg tror på, at jeg kommer til at spille masser af kampe i AaB, og det er mit primære fokus, siger Kasper Kusk.

Han har været på banen i 17 superligakampe denne sæson, hvor det er blevet til to scoringer og to oplæg til mål.