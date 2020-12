AaB-chef har snart ny træner på plads

Alt imens vikaren styrer holdet på grønsværen, arbejder sportschef Inge André Olsen på at finde en afløser for Jacob Friis, der i oktober fratrådte som cheftræner.

Ifølge den norske AaB-chef er løsningen snart på plads.

- Vi regner med, at beslutningen træffes i løbet af de næste uger. Så der er en permanent løsning på plads, når vi starter igen den 4. januar.

- Vi er kommet langt. Nu er det helt naturligt for os, at det er på plads, når vi tager hul på foråret, siger Inge André Olsen.

Dermed regner nordmanden også med, at en kommende cheftræner når at være inde over transfervinduet.

- En cheftræner skal altid være inde over beslutningerne. Ellers er det jo hele klubben, der kigger på løsningerne.

- Men en cheftræner skal også have muligheden for at have gode argumenter for ikke at hente en spiller, som vi måske har set over tid, siger Inge André Olsen.

Et muligt emne i transfervinduet er på toppen af holdet, hvor AaB har haft problemer med at omsætte chancer til mål.

- Det vil altid være aktuelt at se på forstærkninger og interessante spillere.

- Men Tom (van Weert, angriber, red.) kommer også til chancer, selvom han ikke har lavet mange mål. For en angriber kan et enkelt mål også betyde, at der kommer hul på bylden, siger sportschefen.

AaB fik søndag tre point, da nordjyderne mødte Lyngby i Superligaen. Iver Fossum stod for sejrsmålet til 3-2.