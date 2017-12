AaB-chef før transfervindue: Vi tror på vores angribere

Manglende skarphed foran mål var dog igen et tema i det nordjyske, som det har været hele sæsonen. Blot 18 mål i 19 kampe står cheftræner Morten Wieghorsts tropper noteret for.

Trods de manglende målevner forventer sportsdirektør Allan Gaarde dog ikke, at han skal ud og sprænge banken i det kommende transfervindue.

- Vi tror stadig på vores angribere, og vi kan også se, at de gør ondt på vores modstandere.

- Vi er dog nødt til at blive skarpere foran mål, men vi kommer ikke til at bruge store transfersummer. Så skal det være en helt særlig spiller, siger Allan Gaarde.

- Jeg er ikke bekymret for enkelte områder, men vi er selvfølgelig ekstra opmærksomme på, at vi har haft svært ved at score mål over en længere periode.

Nordjydernes plads i nærheden af top-seks er ikke mindst blevet grundlagt af en solid defensiv, som har dannet grundlag for 21 point i de seneste 12 kampe i ligaen.

Med den seneste positive pointmæssige periode forventer cheftræner Morten Wieghorst heller ikke stor transferaktivitet fra nordjyderne.

- I store træk kan vi ikke gøre meget. Der kom ni nye ansigter ind i sommerens transfervindue, så vi kommer ikke til at skifte meget ud. Vi ved godt, at der er visse områder, vi skal forstærke os på, men om det er muligt, må vi vente at se, siger Morten Wieghorst.

- Der er et stort potentiale i holdet, som vi ikke har set forløst endnu. Spillerne bliver kun bedre, og der er helt klart kommet mere karakter i holdet end i starten af sæsonen, siger træneren.

AaB's officielle målsætning er en plads i top-seks. Der venter syv kampe i foråret inden slutspillet.