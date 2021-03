AaB-chef erkender manglende niveau til top-6

De firfoldige danmarksmestre glippede dermed endnu en gang at blive en del mesterskabsspillet på grundspillets sidste spilledag.

AaB-sportschefen, Inge André Olsen, fortæller, at der ikke er et quickfiks, som kan redde AaB. Klubben skal i gang med et langt sejt træk.

- Vi viste, at vi ikke er stærke nok til at være en del af top-6. Det er den hårde sandhed, lyder det fra sportschefen, som ikke placerer ansvaret alene hos cheftræner Martí Cifuentes.

- Der er ikke én mand, som har ansvaret for, at vi ikke kom i top-6. Jeg har også et ansvar, og spillerne har et ansvar. Så vi skal kigge indad alle sammen.

Det er ikke første gang, at AaB-backen Kristoffer Pallesen misser mesterskabsspillet på sidste spilledag. Men søndag var AaB bare ikke gode nok, indrømmer han.

- Vi må bare erkende, at det absolut ikke var godt nok. Vi havde alt på spil, men vi blev overmatchet af OB.

- Vi formåede ikke at holde hovedet koldt. Det handlede ikke om, at vi ikke fik pulsen op, men nærmere om, at vi ikke fik pulsen ned, lyder det fra AaB-spilleren.

AaB's spanske cheftræner, Martí Cifuentes, var ligeledes langtfra tilfreds med den indsats, som hans hold leverede.

- Vi præsterede ikke på det niveau, som vi skulle. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, siger han.

AaB fik ellers den hjælp, klubben skulle bruge for at kunne afgøre sin egen top-6-skæbne. Derfor gør nederlaget ekstra ondt, erkender Kristoffer Pallesen.

- Selv om klubbens selvforståelse ikke er til det, så er vi altså ikke en del af det fine selskab. Derfor skal vi have fokus og respekt for det, som sker under, siger han.

AaB sluttede på niendepladsen i grundspillet og bliver dermed en del af nedrykningsspillet.