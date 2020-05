AaB-chef: Vi støtter Okore gennem svære dage

Tidligere på ugen oplyste Nordjyllands Politi til pressen, at de undersøger en AaB-kamp for mulig matchfixing. Flere medier berettede kort efter, at der er tale om en episode, hvor Okore modtager en advarsel i en kamp mod OB i efteråret 2019.

Fodboldklubben AaB forsøger at hjælpe forsvarsspilleren Jores Okore igennem nogle besværlige dage i de danske medier.

Sportschef i AaB, Inge André Olsen, fortæller, at sagen har ramt klubben som lidt af et chok.

- Vi havde en snak med Jores, da vi fik besked om, at der blev sendt en meddelelse ud til pressen.

- Han var ligeså overrasket og chokeret som os, siger Inge André Olsen til TV3 Sport.

Sportschefen fortæller, at både klubben og spilleren har det fint med, at politiet nu undersøger sagen.

- Så må vi håbe og tro, at der ikke er noget, og det bliver ved en undersøgelse, siger han.

Inge André Olsen slår fast, at AaB og Jores Okore vil hjælpe politiet med at komme til bunds i sagen.

Samtidig fortæller sportschefen, at klubben hjælper forsvarsspilleren bedst muligt, efter at den opsigtsvækkende historie er kommet ud i medierne.

- Drengen har haft nogle hårde dage. Medierne har været meget på ham, og det har ikke været hyggeligt for ham at få det ud i de danske medier, og nu har det sikkert spredt sig ud over hele Europa.

- På det menneskelige plan prøver vi at være der, hvis han har behov for noget, og så støtter vi ham, siger sportschefen.

Inge André Olsen vurderer ikke, at sagen vil påvirke AaB-holdet rent sportsligt i Superligaen.

- Det var et chok, da det kom ud i medierne. Men vi har snakket om det, så jeg regner med, at spillerne har fuld fokus på de næste træninger og superligakampene, vi skal spille. Jeg tror ikke, at det bliver noget problem, siger han.

Jores Okore afviste fredag over for B.T., at han skulle være involveret i matchfixing.

- Jeg er uskyldig. Jeg har ikke og vil ikke være involveret i sådan noget. Jeg går ikke ind for matchfixing eller nogen former for snyd, så jeg ville aldrig nogensinde gøre sådan noget, sagde Okore til B.T.

Okore fortalte samtidig, at politiet ikke havde henvendt sig til ham.