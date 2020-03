AaB budgetterer med at ende i top-6 i foråret

Fodboldklubben AaB havde et underskud i 2019 på 33,5 millioner kroner før skat.

I 2020 forventer klubben et underskud på 7-12 millioner kroner, men det kræver dog en placering i top-6 i denne sæson.

- Heri er indregnet en forventet top-6-placering, skriver AaB i regnskabet om det forventede bedre regnskab i 2020.

Lige nu er AaB akkurat placeret på sjettepladsen i Superligaen med tre spillerunder tilbage af grundspillet.

Men Randers FC ånder nordjyderne i nakken. Det er klubberne i top-6, der går videre til mesterskabsspillet.

De røde tal i 2019 skyldes blandt andet, at AaB ikke endte i top-6 i sidste sæson. Derudover kunne AaB konstatere et fald i omsætning og manglende indtægter fra salg af spillere.

AaB-direktør Thomas Bælum er ærgerlig over de negative tal, men han er ikke overrasket.

- Resultatet for 2019 er ikke tilfredsstillende, men samtidig er det et resultat, som var forventet og i overensstemmelse med de udmeldinger, der er kommet gennem året, siger Bælum.

Han forklarer, at underskuddet blandt andet er et udslag af den strategi, klubben har valgt, hvor tidligere transferindtægter er geninvesteret i truppen.

- Det er samtidig et regnskab, der understreger, at vi i 2019 ikke ramte de indtægter, som vi budgetterede med og i 2019 havde et negativt facit på transferdelen.

- Et punkt hvor vi indtil 2017 ellers har været begunstiget af flotte spillersalg, lyder det fra Bælum.

AaB solgte i januar angriberen Mikkel Kaufmann, og det kommer til at tælle på plussiden i årets regnskab.

- Vores forventninger til 2020 ser allerede noget anderledes ud, da vi har realiseret markante transferindtægter i januarvinduet, siger Bælum.

AaB udlejede i januar også midtbanespilleren Oliver Abildgaard til russiske Rubin Kazan, men nordjyderne kalkulerer endnu ikke med et salg.

Trods de seneste års underskud har AaB en egenkapital på godt 56 millioner kroner per 31. december 2019.