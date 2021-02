AaB-boss har stor tålmodighed med spansk cheftræner

Cifuentes er i gang med at justere nordjydernes spillestil både med og uden bold. Men testkampene forud for onsdagens forårspremiere mod FC København giver næppe grund til aalborgensisk optimisme.

Opgørene mod Randers FC, FC Midtjylland og Lyngby er endt i tre nederlag og en målscore på 2-7, mens AaB både har givet for mange chancer væk og skabt alt for få.

Skulle de kedelige tendenser blive trukket med ind i de betydende kampe, kommer det dog næppe til at rokke ved AaB-båden. Sportschef Inge André Olsen kalder ansættelsen af Marti Cifuentes for et langsigtet projekt.

- Vi skal huske, at vi er i gang med en femårsplan, for at vi kan blive endnu bedre over tid. Der har været lidt udskiftning omkring superligastaben i de sidste seks-syv måneder. Derfor er vi stadig ambitiøse, men vi skal også huske, at det er et projekt, som skal udvikles.

- Der er det godt, at vi har fået en træner, som tænker langsigtet og ser på klubbens behov i forhold til at kunne indfri en strategi med at udvikle spillere og sælge dem videre, samtidig med at vi på et tidspunkt skal kæmpe med om de øverste pladser i Superligaen, siger AaB-sportschefen.

På trods af de kedelige testresultater ser han lovende takter under den nye AaB-træner.

- Han er kommet hurtigt i gang, og han har nogle gode tanker om fodboldspillet og fået implementeret en fin struktur. Tilbagemeldingerne fra spillerne er også, at de første uger har været rigtig gode.

- Men han skal have tid til at kunne sætte sit aftryk, og det tager mere end fire uger, selv om han er kommet godt i gang. Men jeg håber da, at man allerede vil se noget af det nye aftryk mod FCK, og så skal det blive tydeligere og tydeligere med tiden, siger Inge André Olsen.

Sportschefen og træneren kender hinanden fra den norske Eliteserie, hvor Olsen var sportschef for Stabæk, og Cifuentes var cheftræner for Sandefjord.

Fra afstand har Inge André Olsen kunnet se, at Cifuentes er dygtig til at udvikle spillere og samtidig spille spændende offensiv fodbold.

- Vi skal udvikle spillere, der kan gøre en forskel på den sidste tredjedel. Det er det sværeste i fodbold, men indtil videre har spillerne responderet godt på de nye tanker om den del.

- Det er heller ikke sådan, at vi har skiftet til en fuldstændig modsat spillestil, end den vi spillede før, men vi skal finde en ny balance, siger AaB-sportschefen.

Opgøret mellem AaB og FC København begynder onsdag klokken 20.