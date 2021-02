AaB bekræfter dialog om salg af forsvarsprofil

- Vi ved, der er en stærk interesse, og så får vi at se, hvad de næste dage giver os. Der er kommunikation med både klub, agent og spiller, siger han og tilføjer.

- Jeg har en betinget tro på, at det kan blive en positiv sag for Jores, men man ved aldrig, så længe der ikke er skrevet under på noget eller spilleren ikke er på plads med et bestået lægetjek. Så der kan ske meget.

B.T. skrev fredag, at AaB var i dialog med den kinesiske klub Changchun Yatai, og AaB-sportschefen afviser heller ikke, at det kan blive der, Okore fortsætter karrieren.

- Altså, man skal ikke være raketforsker for at se, hvilke markeder der er åbne, og det kinesiske marked er jo et af dem, ligesom det russiske og nogle andre er det.

Jores Okore har en gang tidligere spillet for en udenlandsk klub, da han i 2013 blev solgt fra FC Nordsjælland til den engelske Premier League-klub Aston Villa.

I 2016 vendte han tilbage til Superligaen for FC København, inden han et år senere tog til AaB, som han siden har spillet 116 kampe for. Ydermere har han spillet otte kampe for det danske landshold.

Mens AaB arbejder på at sige farvel til Jores Okore, har Inge André Olsen over den seneste uges tid arbejdet på en transferfri offensiv forstærkning.

Søndag fortalte han så, at den nordjyske klub forventer at have en spiller på plads i løbet af en til to dage.

På rygtebørsen peger flere medier på, at der er tale om den spanske Ruben 'Rufo' Herraiz, som har spillet under AaB-træner Marti Cifuentes i norske Sandefjord.