AaB-anfører har forståelse for fansenes utilfredshed

Undervejs i søndagens 2-0-sejr over AC Horsens i Alka Superligaen demonstrerede tilhængerne igen med bannere og tavshed.

Anfører Rasmus Würtz kan godt forstå, at klubbens fans er frustrerede.

- Selvfølgelig kan jeg forstå, at de er utilfredse, og det var godt at få snakket med dem, siger Würtz.

- Hvad der skete i Fredericia, kunne ikke forklares, men det var et godt signal at sende fra fansenes side, for det viser, at fodbold betyder noget heroppe for mange mennesker.

- Det var godt for os spillere at se, og vi vidste godt, at kampen mod Horsens var lidt med kniven for struben, for vi skulle vise ære og stolthed og give noget tilbage til vores fans.

Rasmus Würtz ved, at det ikke kun er pokalnederlaget til Fredericia, som ligger bag tilhængernes utilfredshed.

- Den kamp var prikken over i'et, og den gjorde rigtig ondt, men vi har ikke været på det niveau, som det her hold kan være på, siger anføreren.

- Vi var helt nede at skrabe bunden mod Fredericia - det skal helst ikke ske, men det sker en gang imellem, og nu fik vi heldigvis bygget lidt på med denne sejr.

Sportsdirektør Allan Gaarde er enig med Würtz i, at tilhængernes utilfredshed er velbegrundet.

- Vi sendte nogle helt forkerte signaler med vores præstation i Fredericia, og jeg forstår udmærket fansenes frustration, siger Gaarde.

- Vi havde en super god dialog med dem på træningsanlægget, og vi sætter pris på, at de kom ud og talte med os.

- Vi har et fælles mål om at gøre AaB bedre; om at vinde titler, vinde medaljer og spille med i Europa, og jeg er sikker på, at vi sendte nogle rigtige signaler i kampen mod Horsens, hvor spillerne var klar til at bløde for trøjen, siger han.

AaB ligger nummer fem i mesterskabsspillet med fire point ned til Horsens.