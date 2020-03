AaB-anfører døjer med skader inden hårdt kampprogram

Der var et lille skår i glæden, da AaB søndag slog Lyngby med 3-0 på Aalborg Portland Park.

- Jeg har haft mange problemer omkring hofte-lyskeregionen gennem efteråret og foråret. Når man begynder at kompensere, så opstår der andre problemer. Det er dem, vi har prøvet at få bugt med.

- Det gør ondt i mit fodboldhjerte at sætte mig ud på bænken, når det er fedt at spille, og holdet fungerer. Men man må tage sine forholdsregler en gang imellem, siger Lucas Andersen.

Dermed ser det ud til, at AaB skal være forsigtig med kreatørens spilletid i den kommende tid, hvor holdet har et hårdt kampprogram.

Nordjyderne kæmper for at kvalificere sig til mesterskabsspillet i Superligaen og skal samtidig forsøge at komme videre fra semifinalerne i pokalturneringen.

- Vi har en dygtig sundhedsstab, som er opmærksom på hans historik og fysik. Det er de knivskarpe på uge efter uge. Så får jeg at vide, om han er klar eller ej.

- Lucas skal op, hvor han kan spille alle kampe. Der har han et efterslæb helt fra efteråret. Det er en kunst at få det balanceret, siger cheftræner Jacob Friis.

Lucas Andersen ved endnu ikke, om han er i stand til at spille på fredag, når AaB møder Esbjerg i 3F Superligaen.