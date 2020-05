ATP forlænger turneringssuspension til august

De bedste professionelle tennisspillere på herresiden kommer tidligst til at spille turneringer igen i august.

Fredag har ATP Tour valgt at forlænge suspensionen af turneringer frem til og med 31. juli. Det er 18 dage længere end den tidligere suspension.

Det skriver ATP Touren på sin hjemmeside.

Forlængelsen rammer planlagte ATP-turneringer i Hamburg, Båstad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta og Kitzbühel. Ingen af dem hører dog til de mest prestigefyldte turneringer i tenniskalenderen.

- På grund af de fortsatte usikkerheder om coronaviruspandemien beklager vi at måtte meddele, at vi har besluttet at forlænge suspensionen af ATP Touren, siger ATP-formand Andrea Gaudenzi.

- Vi fortsætter med at kigge på alle muligheder, der kan sørge for, at ATP Touren bliver genoptaget, så snart det er forsvarligt, og vi ser på muligheden for at genplacere turneringer senere i sæsonen.

ATP håber, at tennisturneringer, der er planlagt til at gå i gang efter 1. august, kan afvikles som planlagt.

Den næste opdatering om tennissæsonen forventes at komme i midten af juni, lyder det.