AGF's målhelt før sølvkamp: Vi har alt at vinde mod FCK

Opgørets dobbelte målscorer, Patrick Mortensen, mener, at AGF'erne har alt at vinde næste søndag.

AGF ånder FCK i nakken i kampen om sølvmedaljer i Superligaen efter søndagens sikre 3-0-sejr over guldvinderne fra FC Midtjylland.

- Vi skal ikke begynde at forsvare bronzen hjem. Vi skal ud og angribe, for vi har intet at tabe, siger angriberen.

Med sejren er aarhusianerne blot to point efter FCK, og AGF-mandskabet kan derfor gå forbi Ståle Solbakkens tropper med en sejr.

- Jeg tror, at Ståle er lidt nervøs, for vi har alt at vinde, siger Patrick Mortensen.

AGF-træner David Nielsen forsøger at holde benene på jorden, selv om det til tider kan være svært i klubbens nuværende position.

- Det er helt vildt, at vi står i en situation, hvor vi kun er to point efter FC København.

- Jeg tror ikke, der var mange, der havde forestillet sig det, da vi startede sæsonen, siger David Nielsen.

Men det er ifølge træneren nu op til ham at forsøge at fastholde spillernes fokus frem mod det vigtige opgør mod FCK.

- Det er vigtigt for os, at vi ikke får lyst til at fejre os selv, før sæsonen er færdig, det kan vi gøre efter sæsonen, siger han.

AGF-træneren forsøger at presse sine spillere til det yderste i et tætpakket program efter coronapausen.

- Selv om alle har lyst til at komme hjem og sidde foran grillen med kold hvidvin og alt muligt, så er det for alvor "crunch time" nu.

- Det kræver meget af os. Men vi tror på, hvad vi kan, siger AGF-træneren.

Mesterholdstræner fra FCM Brian Priske havde efter søndagens 0-3-nederlag til AGF svært ved at vurdere, hvilket af de to mandskaber der står stærkest i kampen om sølvmedaljer.

- Det bliver tæt med ni point at spille om, og når de har hinanden i næste kamp, siger Priske.

Sølvkampen mellem FCK og AGF bliver spillet søndag 19. juli.