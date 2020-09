AGF'ere accepterer tætpakket kampprogram

Reglerne foreskriver dog, at holdene skal nå tredje kvalifikationsrunde, før superligakampene planlægges derefter.

Derfor accepterer både nytilkomne Patrick Olsen og administrerende direktør Jacob Nielsen kampplanlægningen, og førstnævnte vil ikke høre på undskyldninger om trætte ben torsdag.

- Vi skal ikke lægge os ned og pibe. Vi skal bare have friske ben til torsdag, og så må vi gå ud og kæmpe røven ud af bukserne.

- Så er jeg sikker på, at det nok skal blive en fed kamp, siger Patrick Olsen efter AGF's 4-2-sejr over Vejle mandag aften.

Han mener ikke, at der har været noget galt i, at Divisionsforeningen tildelte AGF en mandagskamp inden et vigtigt Europa League-opgør torsdag i samme uge.

- Det er ikke en fejl fra dem at give os en mandagskamp. Der vil altid være nogen, der har en fordel, og andre, der ikke har, siger den 26-årige midtbanespiller.

Ligesom den tidligere AaB'er nægter AGF-direktør Jacob Nielsen at brokke sig over det.

- Det vil vi ikke tude over. Sådan er det jo i Europa.

- Det skal vi indstille os på, og vi har en bred trup, der kan håndtere det. Så det skal vi ikke fokusere på, fastslår AGF-direktøren.

På AGF's fantribune var der en generel protest mod hverdagskampe i Superligaen. "Hverdagskampe - fløjt lortet af", stod der på et banner på tværs af fanafsnittet.

AGF-træner David Nielsen er ikke meget for at kommentere kampplanlægningen. Efter otte sekunders stilhed til spørgsmålet, om han var utilfreds med kamptidspunktet, lyder det:

- Det var alt, hvad jeg havde at sige om det.

Mere informativ er han, når det gælder den kommende slovenske modstander i Europa League, som han først selv begynder at se nærmere på fra tirsdag morgen.

- Mine folk har allerede nu styr på NS Mura, så jeg får udleveret nogle papirer, jeg kan hygge mig med. Så finder vi ud af, hvordan vi griber kampen an, siger David Nielsen.