AGF'er kalder dum udvisning for ren refleks

Dermed efterlod han sine holdkammerater i undertal i stort set hele kampen, som sluttede 1-1.

20-årige Hausner var efter opgøret naturligvis træt af situationen.

- Der kom en høj bold, og jeg prøvede at heade den tilbage, og før jeg vidste af det, stod Egho (Marvin, red.) foran mig.

- Man får bare sådan en refleks, når angriberen kommer mellem én selv og målet, så jeg tog fat i skulderen, og så var der VAR, som er til for sådan noget her, så det var bare dumt, siger den unge forsvarsspiller.

AGF-træner David Nielsen var helt enig i, at det røde kort var dumt, og han mener, at Sebastian Hausner kommer til at betale dyre lærepenge med to forestående karantænedage mod OB og AaB.

- Det var bare en dum situation for Hausner, og mere er der ikke at sige om det. Som forsvarsspiller kommer man til at lave fejl, og han lavede en fejl, og han skulle bare have ladet angriberen løbe.

- Det er sådan, man lærer at vokse, når man er ung, og det gør ondt nok på ham selv, at han nu får to dages karantæne, siger David Nielsen.

Hausner kunne efterfølgende se sine holdkammerater kæmpe sig til det ene point, og han var en glad mand, da angriber Patrick Mortensen i det 90. minut udlignede til 1-1.

Sebastian Hausner mener, at den sene udligning og det ene point kan give et boost efter AGF's triste europæiske exit mod slovenske NS Mura forleden.

- Jeg var rigtig glad, da Mortensen sendte udligningen i mål, og jeg var rigtig glad for at se gutterne klare det så godt i 93 minutter i undertal.

- Det betød meget for os, at vi kom tilbage ovenpå i torsdags, selv om vi ikke har været helt nede i kælderen.

- Men det giver selvfølgelig lidt ekstra, at vi kom tilbage på den måde, vi nu gjorde. Det er en god kultur, vi har skabt os, siger han.