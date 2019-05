AGF-træner spår god mulighed for Europa League-billet

Efter at have vundet 1-0 på udebane gjorde aarhusianerne arbejdet færdigt på hjemmebane med en 2-0-sejr.

Den samlede sejr betyder, at AGF fortsat har mulighed for at spille Europa League-kvalifikation efter sommerferien. AGF-træner David Nielsen ser lyst på netop det.

- Hvis det bliver os, der går videre, kommer vi til at stå med rigtig gode muligheder for at gå hele vejen, siger David Nielsen.

I første omgang venter et dobbelt møde med Randers FC, som tidligere søndag sendte Sønderjyske på sommerferie. David Nielsen ser især udekampen som afgørende.

- Vi ved, at det bliver nogle tætte opgør imod Randers. Jeg er helt sikker på, at der bliver smæk på, men vi skal til Randers først og have et godt resultat med hjem.

AGF-træneren havde også sidste år mulighed for at gå hele vejen til europæisk kvalifikation. I år er mulighederne dog bedre, lyder det.

- Muligheden er forbedret i år, fordi vi ikke skal møde FC København, som vi gjorde sidste år.

Også dagens ene målscorer, unge Alexander Ammitzbøll, ser gode muligheder for, at AGF kan få skovlen under de østjyske rivaler.

- Vi har gode muligheder for at slå Randers. Vi er inde i en god stime og har tanket en masse selvtillid, siger Alexander Ammitzbøll.

Uanset om det bliver Randers eller AGF, der trækker sig sejrrigt ud af de to opgør, venter en afgørende kamp mod ligaens nummer tre på udebane efterfølgende.

Tredjepladsen indtages i øjeblikket af OB, der i skrivende stund har ét point ned til Esbjerg på fjerdepladsen.