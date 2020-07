AGF-træner roser ung midtstopper trods afgørende fejl

En tilbagelægning fra Sebastian Hausner blev afgørende, da AaB torsdag vandt med 1-0 over bronzekandidaterne fra AGF.

Cheftræner David Nielsen vil dog ikke bruge tid på at tænke over episoden, der kostede point i Aalborg.

- Hverken han eller jeg har tid til at bruge energi på det. Han er kommet ind på vores hold og har fyldt skoene ud for Niklas Backman. Det er ufatteligt, at han er kommet ind med det niveau. Alle spillere kan lave en fejl.

- Vi er et sted, hvor vi har unge spillere inde på banen og er midt i en medaljekamp. Stressniveauet er gigantisk, og det er den bedste udvikling, siger David Nielsen.

Den unge forsvarsspiller med 20 superligakampe i bagagen erkender efter kampen, at han var skyld i nederlaget til AaB.

- Det er mig, der giver dem startskuddet.

- AaB havde ikke de helt store chancer ud over det mål, som jeg gav dem. Så jeg føler, at det var en ret lige kamp, siger Sebastian Hausner.

AGF-anfører Niklas Backman har siddet ude siden 14. juni, hvor aarhusianerne spillede 0-0 på Brøndby Stadion.