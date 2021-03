AGF-træner om rødt kort: Grundlæggende forkert beslutning

Dommer Krogh uddelte kortet efter at have set situationen igennem på VAR-skærmen og mente altså, at Sannehs tackling på FCN-offensivspilleren Ibrahim Sadiqs skinneben var for hensynsløs.

Det var til stor frustration i AGF-lejren, da dommer Morten Krogh allerede efter seks minutter tildelte et rødt kort til forsvarsspilleren Bubacarr Sanneh i 0-1-nederlaget til FC Nordsjælland.

AGF-træner David Nielsen var efter kampen ikke meget for at debattere det røde kort.

- Dommeren var ikke i tvivl, da han så den på skærmen. Og han var ikke i tvivl efter kampen. Derfor er der ikke noget at diskutere.

Men David Nielsen kunne alligevel ikke dy sig for at udtrykke utilfredshed med udvisningen.

- Det var helt grundlæggende en forkert beslutning. Vi skal åbenbart til at tage noget af intensiteten og kraften ud af vores forsvarsspil, lyder det bramfrit fra AGF-træneren.

Også midtbaneslideren Patrick Olsen var chokeret over det røde kort og mener ligesom sin cheftræner, at man med VAR nu skal passe ekstra på.

- Man bliver nødt til at passe utroligt meget på fra nu af. Det er jo næsten ikke fodbold mere. Man bør kunne gå til hinanden uden at være bange for udvisning, siger Patrick Olsen.

Olsen kom også med en kritik af noget så kuriøst som størrelsen på Ibrahim Sadiqs benskinne. Sadiq fik en flænge i benet på grund af Sannehs tackling og måtte udskiftes i pausen.

- Der er ikke nogen, der ser, hvor stor Sadiqs benskinne er. Han bliver nødt til at passe bedre på sig selv i stedet for at spille med sådan en lille "klump".

AGF-anfører Patrick Mortensen havde heller ikke meget til overs for beslutningen og mente generelt, at dommeren dømte imod AGF. Selv følte han sig snydt for et straffespark.

- Bubacarr sparker jo bolden væk. Man kan jo ikke nå at fjerne foden, når man sparker hårdt til en bold. Og i slow ser det voldsomt ud, men det er bare en hård tackling, siger AGF-topscoreren.

Hos FC Nordsjælland var der efter kampen forståelse for aarhusianernes frustrationer.

Men FCN-træner Flemming Pedersen var dog ikke enig med trænerkollega Nielsen i, at det var en grundlæggende forkert beslutning at uddele det røde kort.

- Den kunne både dømmes og ikke dømmes. Personligt ville jeg ikke være frustreret over det, fordi det er et dommerskøn. Når der er et strakt ben på skinnebenet, kan det sagtens forsvares, siger FCN-træneren.