AGF-træner om bænket keeper: Han er skuffet

I søndagens kamp mod AaB var Kamil Grabara foretrukket i målet, på trods af at han ikke har spillet en gældende kamp i otte måneder.

- Selvfølgelig er William skuffet, men man får mange slag i selvtilliden gennem sin fodboldkarriere.

- Vi har to gode målmænd. Kamil stod mod AaB, og det var en beslutning, jeg traf. Jeg synes, at han gjorde det, som vi kunne forvente, siger David Nielsen.

Selv om Kamil Grabara var valgt til kampen mod AaB, så mener cheftræneren, at konkurrencen mellem de to keepere er åben.

- Det er en helt åben målmandsduel. Kamil har vist sig godt frem i de få dage, hvor han har været her. William har også trænet godt, så det bliver fint med noget konkurrence på målmandspositionen, siger AGF-træneren.

I seneste sæson blev også en gammel kending i Aleksandar Jovanovic hentet ind som konkurrence til William Eskelinen.

Det var en duel, som svenskeren i sidste ende vandt. Men David Nielsen fastholder, at det ikke er på grund af utilfredshed over målmandens præstationer.

- Det handler ikke om, at vi ikke er tilfredse med Eskelinen. Det handler om, at vi fik muligheden for at hente Kamil tilbage, som har gjort det godt for os før, siger AGF-træner David Nielsen.

AGF's superligakamp mod AaB endte 1-1.