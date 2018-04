AGF-træner erkender taktisk naivitet i nederlag

Nederlaget kom efter en forfærdelig indledning, hvor gæsterne på et dårligt underlag forsøgte at spille langs græsset, og det blev straffet af et mere kynisk spillende Helsingør-mandskab.

AGF-træner David Nielsen erkender efter kampen, at han valgte en forkert tilgang til opgøret på den udfordrende bane.

- Det viste sig tydeligt, at spillerne kom til at betale prisen for, at jeg gik lidt taktisk naivt til værks, siger træneren.

- Det tager jeg på min kappe. I de første 20 minutter fik vi slet ikke sat vores spil op, som vi gerne ville, og det overrumplede os. Det handler om at spille efter forholdene.

Efter en taktisk ændring kom gæsterne langt bedre med i opgøret, og David Nielsen fortryder da også, at holdet ikke havde startet med en mere kompromisløs spillestil.

- Det var en klar fejl af mig, at vi ikke startede ud med den direkte stil, som vi ændrede til bagefter.

- Jeg kunne godt se, at taktikken aldrig nogensinde kunne lade sig gøre, så vi lagde om.

- Derefter fik spillerne jo den hjælp, som jeg skulle have været bedre til at give dem fra start, men sådan er det nu engang, siger David Nielsen.

Trods nederlaget var AGF-træneren tilfreds med, hvad han så fra sine spillere i den periode, hvor taktikken var mere simpel.

- Resten af kampen gjorde vi, som vi skulle. Det var en tilfældighed, at de scorede på en dødbold, men derudover havde Helsingør ikke de store chancer. Det var en jævn kamp, hvor vi trak det korteste strå, siger han.

Med nederlaget i Helsingør missede AGF muligheden for at tangere klubrekorden for flest sejre i træk i Alka Superligaen, hvor rekorden fortsat er fire sejre.