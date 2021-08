AGF-træner er fortrøstningsfuld trods hård periode

To point i fem kampe og et tidligt exit fra Conference League til upåagtede Larne fra Nordirland.

Det fortæller i hvert fald klubbens cheftræner, David Nielsen, efter nederlaget på 1-3 til FC København søndag. Han tror dog på, at de hvide nok skal spille sig ud af krisen.

- En svær periode er hård, men den varer ikke evigt. Der er kun en måde at komme ud af sådan en periode, og det er ved at spille mere fodbold.

- Det handler om, at vi skal have løftet holdet, for der er nogle spillere, som er i god form, men vi mangler selvfølgelig den sidste selvtillid og tro på tingene, siger AGF-træneren.

AGF's anfører, Patrick Mortensen, havde sin første start mod FCK efter en længere skadespause og scorede AGF's enlige mål i kampen på straffe.

Han er træt af den dårlige start, men er ligesom sin træner ikke nervøs, og hæfter sig ved forrige sæson, hvor AGF trods en dårlig start vandt bronze.

- Som jeg sagde for en uge siden, så stod vi i samme situation med to point efter fem kampe for to sæsoner siden. Dermed ikke sagt, at jeg synes, det er fedt, for det er det overhovedet ikke.

- Vi skylder vores fans, at vi ikke møder sådan her op til sådan en kamp, når de giver os sådan en kulisse, siger han.

Modsat AGF er FCK i fremragende form, og efter to knap så gode sæsoner, hvor den notoriske mesterskabskandidat har set guldet gå til FC Midtjylland og Brøndby, er københavnerne ved at ligne sig selv igen.

FCK har nu vundet tre kampe i træk i Superligaen, og med 11 point for fem kampe er cheftræner Jess Thorup naturligvis tilfreds med den seneste periode.

- Jeg synes, vi har en opadgående kurve, vi spiller fremragende, og ikke kun fordi vi scorer tre mål i snit i de ni kampe, vi har spillet.

- Vi spiller en fremragende omgang fodbold offensivt, og samtidigt har vi fået en solid base defensivt.

- Det har givet os en stor tro på tingene, og den her periode må godt fortsætte lidt endnu, siger Thorup.