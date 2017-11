AGF-træner efter 0-4: Vi mangler kvalitet mod de bedste

AGF tabte mandag aften 0-4 til FC Midtjylland i Alka Superligaens 17. Runde. Det var David Nielsen femte nederlag ud af seks mulige som cheftræner i AGF.

Alligevel vil han dog ikke på indkøb i januar for at forbedre truppen. I stedet påpeger han, at han først og fremmest skal udløse hver enkelt spillers potentiale frem for at erstatte med nye spillere.