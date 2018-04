AGF-træner: Vigtigt at vi vinder på hjemmebane

Efter sejren på 2-1 over FC Helsingør fredag aften har AGF nu vundet to kampe i træk på hjemmebane for første gang i sæsonen.

- Vi har haft problemer med at vinde på hjemmebane, og det er sindssygt vigtigt, at vi begynder at gøre det, siger David Nielsen.

David Nielsen afviser, at de svingende resultater på hjemmebane har noget med spillernes mentalitet at gøre.

- Det handler ikke om spillernes mentalitet eller noget som helst andet. Det handler om, at vi skal blive bedre til at spille hurtigere med bolden. Modstanderne står lidt dybere, når de møder os på vores hjemmebane.

- Vi har arbejdet på kvalitet og kvikhed foran mål, og derfor er jeg sindssygt glad for præstationen mod Helsingør. For der formår vi netop at få flyttet bolden hurtigt mod et hold, som har gjort det svært for mange.

Efter slutfløjtet var hele AGF-truppen ude og fejre med fansene i næsten 20 minutter, men AGF-profilen Tobias Sana afviser, at jubelscenerne skyldes, at man tror, man er sikker på overlevelse.

- Vi er slet ikke sikre på overlevelse, siger Tobias Sana.

AGF har ti point ned til Silkeborg på tredjepladsen i den ene nedrykningspulje. AGF har tre kampe tilbage, mens Silkeborg har fire.

For AGF-topscoreren var der en helt anden grund til, at han tog sig god tid med fansene.

- For mig handlede det om de børn, som ikke er her særligt ofte. Dem ville jeg gerne fejre det med.

- Når der står så mange børn, som vil fejre med os, så tager jeg gerne en time om det, hvis det behøves, siger Tobias Sana.